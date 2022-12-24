Multarán a ebrios al volante

Altas multas a ciudadanos por conducir en estado de ebriedad, así lo comentó Christian Vengas, director de Seguridad Pública quien dijo que aunque en estos días se tendrá tolerancia sí se ve al ciudadano en un estado inconveniente será remitido a las celdas de Seguridad Pública.

El director exhortó a la población a tomar conciencia sobre las consecuencias que existen al manejar en estado de ebriedad pues no solo en San Buenaventura sino que también en otros municipios se han presentado accidentes trágicos por esta razón.

Por ello advirtió que sí la persona detenida ya está en muy mal estado, se le va a detener, porque es un riesgo para ellos y para terceras personas y otros vehículos que van circulando sobre la vía pública.

Se les dará la opción de pagar en ese momento su multa, la cual es de 2mil 500 a 3 mil pesos por conducir en estado de ebriedad sin embargo no se le va a perimir que siga codecidiendo, no es tanto un tema recaudatorio.

El director explicó que lo que quieren es prevenir esos accidentes donde personas pierdan la vida y menos cuando no tienen nada que ver y les toca estar en el lugar y el momento equivocado como ha ocurrido en los accidentes generados en Monclova.