Nadie auxiliaba Al motociclista

FRONTERA COAH.- Una de las peores experiencias le tocó vivir a Alma Bonava, presenció el accidente ocurrido la tarde del miércoles en la carretera 30, donde un motociclista quedó inconsciente luego de ser embestido por el conductor de un vehículo que se dio a la fuga, habló sobre la falta de empatía de la gente y el pésimo servicio de quien contesta la línea 911.

Ella y su esposo estuvieron en ese lugar, escucharon el golpe y cuando voltearon vieron al joven tirado, ambos corrieron para auxiliarlo pero no sabían qué hacer, desesperadamente ella regresó corriendo pidiendo ayuda a todo vehículo que circulaba por el lugar mientras marcaba al 911 pero le sorprendió la falta de empatía de quienes estaban cerca y los que circulaban por el lugar.

El único que detuvo su marcha, fue un señor de un vehículo Nissan gris, se bajó de su auto y se acercó al motociclista, él empezó a hacer oración, encomendando la vida de a quien solo podían identificar como Marco de 27 años de edad.

“Me sentía frustrada, él estaba inmóvil yo no sabía qué hacer, no quería moverlo y quería ayudarlo, afortunadamente se acercó un señor que tiene un negocio por ahí, trató de reanimarlo, la habló, él sí logró ver al vehículo que lo atropelló”, comentó.

Ese hombre comentó que vio cuando ese vehículo se le cerró al motociclista y esto provocó que lo arrollara y el motociclista se impactara con un señalamiento.

El joven Marco no traía cartera, celular, la motocicleta no traía placas por eso no podían hacer mucho al momento de hacer el reporte, Alama menciona que la operadora del 911 le hacía preguntas bastante absurdas.

“Ella me decía necesito entre calles, número, yo por más que le explicaba dónde estaba, me volvía a pedir entre calles exactas, yo no soy de Frontera y la señorita me decía a ver señora tranquilícese, necesito entre calles, le decía yo estamos en cartera 30 frente a Bodega Aurrera, y ella señora necesito entre calles, si pudiera darle una calificación sería la más incompetente porque no sirven para nada”, comentó.

Alma pensó que Marco se había reventado la cabeza y mencionó que sí traía casco, se le quiebra la voz al narrar lo que sus ojos pudieron presenciar en ese momento pero hizo un llamado a las autoridades para que mejoren el servicio del 911 y también a los conductores para que manejen con precaución y a la defensiva, pero más a los motociclistas para que carguen una identificación y tomen sus precauciones.