"Nadie nos va a quitar de aquí"

FRONTERA COAH-. Sin importar el fuerte viento, la lluvia y el frio que se presentó durante la madrugada y día de este martes, la gente sigue pensando que obtendrán una parte del terreno del que se posesionaron, líderes de este movimiento siguen engañando a la gente y llevándoles comida a fin de que continúen con su postura que va contra la ley.

1 / 3 Han pedido cobijas, hules y comida para seguir en el lugar. 2 / 3 3 / 3 Los siguen engañando. ❮❯

Desde el pasado domingo decenas de personas llegaron a los predios ubicados sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde se posesionaron con falsa información, les dijeron que esos predios no tenían dueño y que si querían podían posesionarse hasta lograr que se les otorgue.

En su mayoría son personas de bajos recursos los que están plantados en el lugar y que han pedido lo necesario para seguir con su postura, hules para cubrirse del frio, comidas, leña, cobijas y hasta dinero en efectivo.

Edgar Tarango es uno de los lideres dijo que hay más gente que cuando empezaron el pasado domingo, mencionó que ayer les llevaron 360 hamburguesas y no todos alcanzaron por lo que empezarían ayudas aquí y allá para ayudarle a esa gente pues mencionó que esto no solo se trata de ir a gritar y hacer grilla.

"Si tenemos alguien que nos ayude con un fondito pues le tocamos la puerta, la gente va a seguir ahí y es por necesidad, los mueve la necesidad", comentó una de las cabecillas de este movimiento.

Él le ha aclarado a la gente que se va hacer un estudio socioecomico y mencionó que quienes tengan una propiedad no importa pues pueden estar ahí y pedir para sus hijos, aclarando que él no quiere nada porque no lo necesita.

Distintos abogados han dado a conocer que esto no es posible pues el terreno tiene dueño y aunque la ley contempla que alguien puede obtenerlo, es solo cuando durante años han estado posesionados de un predio y no de la noche a la mañana como sucede en este caso de los terrenos ubicados sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.