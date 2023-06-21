Ni quien conteste el 075 de la CFE

FRONTERA COAH-. Son muchos los reportes que los ciudadanos intentan realizar ante la CFE pero no hay respuesta en el 071 pues aunque la gente se queda en la línea los ejecutivos nunca contestan, aun así el personal poco a poco brinda la atención a los ciudadanos aunque muchos han perdido sus alimentos por las altas temperaturas.

Los apagones en diferentes sectores de Frontera continúan, es por la sobrecarga de los aparatos de aire fresco y aire húmedo que la mayoría de los ciudadanos tiene encendidos en sus hogares pues el calor es insoportable.

Lo anterior ha generado apagones, fallas en los transformadores y han tenido que esperar hasta 3 días a que se les brinde la atención y personal de la CFE ayuda a reparar pues no se dan abasto, ya que el problema sucede en toda la Región Centro del Estado.

Mediante redes sociales los usuarios reportaron la falta de compromiso por parte de la CFE ya que nadie contesta el teléfono aunque se queden horas esperando una respuesta, lo mismo sucede con la app, por lo que no queda de otra más que esperar y soportar el calor.,