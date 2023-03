Ni siquiera el 3% gasta Frontera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió siete controversias en contra del Plan B electoral , entre estas se encuentra la del municipio de Monclova, en el caso de Frontera el alcalde Roberto Piña señaló que no estará en ningún posicionamiento.

Dijo que no se gasta ni el 3% famoso al que tienen derecho el municipio, explicó que hay una clausula en la que al municipio le dan hasta ese porcentaje para pagar medios de comunicación, es lo que se trata de liberar que municipios no tengan ese recurso.

El alcalde comentó que hay quienes consideran una violación a los derechos de la autonomía de los municipios, pero yo no lo considero una violación, yo más bien, considero una clausula a favor pero reiteró que no gastan ni el 3% en estos temas por lo que consideró que no les afecta.

Admitió a trámite siete controversias constitucionales contra la primera parte del llamado Plan B, dichos procesos admitidos fueron presentados por municipios como Monclova, Sierra Mojada y Matamoros de Coahuila.

Pero también de Estado de México y de Guanajuato, el ministro rechazó el otorgamiento de una suspensión que presentaron los municipios debido a que se trata de una suspensión que solicitaron los municipios ya que se trata de recursos contra normas generales y porque no se actualiza la excepción establecida.