Niña desaparecida aparece en Linares

Castaños, Coah.-Luego de que circulara en redes sociales la fotografía de la niña María Elena Galván Villarreal de siete años de edad, quien era reportada por su hermana Yasmín Reyna por haber desaparecido desde el pasado martes, presumiblemente un tío de la menor se la había llevado a la ciudad de Linares, Nuevo León.

En la denuncia que hizo público la joven Yasmín Reyna en grupos de Facebook, solicitaba la ayuda para recuperar a su hermana ya que ella contaba con la patria potestad de la niña.

El día de ayer el usuario Abigail Martín Tamez publicó una fotografía de la pequeña quien se encuentra en Linares, Nuevo León al lado de su madre y familia.

“Buenas noches mi gente de Linares, esta es la princesita que están publicando y es sobrina de mi cuñado, les quiero platicar que vive con su mamá, sus hermanos y su abuelita, y aprovecho para agradecer a todos los que están ayudando a salir adelante, Dios quiera que todo salga bien”.