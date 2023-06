Niños invitan a Piña de padrino

FRONTERA COAH-. Los pequeños del Jardín de Niños Luz María Serradel del turno vespertino sorprendieron al alcalde Roberto Piña en su oficina esto para pedirle que fuera padrino de la generación que está por graduarse a lo que el alcalde contestó que es un honor que lo tomen en cuenta.

Con esto, se tienen ya 20 planteles educativos que han invitado al alcalde a que apadrine la generación, esto es luego de las acciones, obras y servicios que la actual administración ha realizado en los planteles educativos.

En repetidas ocasiones el alcalde ha mencionado que la educación es un tema prioritario para su gobierno por lo que ha invertido mucho en mejoras de los planteles educativos, lo que ha generado que docentes y padres de familia reconozcan su labor y también lo busquen para que sea el padrino de los niños a graduarse.

"Me han invitado a muchas graduaciones, por supuesto que me genera gusto, me siento contento de que me visiten chiquitines seguido, me regalan cosas, yo quisiera que no me regalaran nada, pero me traen galletas, tamales, elotes, están viendo cómo está el muñeco y no le bajan", señaló el alcalde.