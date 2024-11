"No daré dinero a militares" RPA

FONTERA-COAH. – Existe buena relación entre el Gobierno Municipal y los elementos del 105 Ballón de Infantería, tan es así que se les construye un techo estructural en la escuela que se encuentra al interior para beneficio de hijos de los elementos, sin embargo, en caso de que alguno sienta que un policía incurrió en una falta hacia ellos, el ayuntamiento está abierto a dar una disculpa púbica pero no dinero.

A dos meses de que se registró un supuesto daño de policías hacia la esposa y acompañantes del mayor, Jiménez, del 105 Batallón, el mismo está requiriendo la reparación económica por la presunta agresión o baja de los oficiales municipales, a lo que el alcalde Roberto Piña Amaya, mencionó lo siguiente.

"Entiendo y sé que lo tienen grabado en un audio en el que está pidiendo una cantidad de dinero, no se la vamos a dar, no les vamos a dar dinero porque el dinero no es de nosotros, el dinero no es de Roberto Piña, el dinero es de la ciudad, si quieren poner una demanda que la pongan, y si procede y un juez me dice que le de dinero bueno veremos, o no me tocará a mí, le tocará a la siguiente administración".

Reiteró la excelente relación con el Ejército Mexicano y hasta el acuerdo que tienen en seguridad, en sentido que si cae a la policía uno de sus elementos que sea canalizado inmediatamente al 105 Batallón de Infantería y ellos serían quienes tomen las medidas para hacer la corrección bajo sus reglas y lineamientos.

Señaló que el ser militar no les da la carta abierta para tomar acciones y decisiones y mucho menos pedir dinero a un municipio a costa de un supuesto daño, en todo caso no se conducirían de esa manera sino mediante un proceso para quien resulte responsable.

"No voy a despedir a ningún elemento porque él (el mayor Jiménez) no me manda a mí, no sé si mande en el ejército, pero él a mí no me manda, no voy a hacer lo que él me diga bajo ninguna circunstancia, ni acepto sugerencias de él, si no conduces una familia con honor no puedes estar diciendo a un municipio como conducir una administración", destacó.

Aseguró que no hubo agresiones y cuentan con todos los videos de ese suceso registrado en septiembre, y del exterior donde llegan a seguridad pública, y de ahí se retiran, "no ingresan a las celdas municipales, se les presta la atención porque siempre lo hemos hecho así con elementos del Ejército Mexicano, y no porque le demos una atención distinta que la ciudadanía sino porque hicimos un acuerdo en seguridad y ellos así la solicitaron elemento que cae a la policía, elemento que es canalizado al 105 Batallón de Infantería".