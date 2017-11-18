No desfilará 105 Batallón

Frontera.-Por primera vez desde que se puso en funciones, el 105 batallón de infantería no participará en el desfile con el que se conmemora la Revolución Mexicana y serán solamente 25 instituciones educativas la que formarán el contingente que recorrerá la calle progreso en la zona Centro.

La directora de educación municipal Petra Manzano informó que ya se tiene todo listo para el desfile conmemorativo del 20 de Noviembre que se llevará a cabo el próximo lunes y que se desarrollará como es costumbre en el primer cuadro de la ciudad iniciando desde la calle Lázaro Cárdenas.

Se informó que aunque se hizo la invitación correspondiente al 105 Batallón de Infantería, se notificó que en esta ocasión no podrán participar, porque los elementos fueron requeridos en otras partes del país para las diversas labores que ellos realizan.

Sin embargo también se conoció que ya son confirmadas 25 instituciones educativas de todos los niveles educacionales que formarán el contingente en el que mostrarán diversos cuadros tanto deportivos como referentes a la Revolución Mexicana que es lo que se conmemora.

De esta forma, se estará cumpliendo con el trabajo cívico para recordar a los héroes de la Revolución como una forma de que la historia de nuestro país sea fortalecida.