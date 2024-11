No habrá bono de salida en Frontera

A pocos días de concluir la administración municipal, el alcalde de Frontera, Roberto Piña, ha dejado claro que no se contempla la entrega de un "bono de salida" para los regidores. "No. No traemos ese tema porque es un tema ilegal, no procede ni hay manera que funcione", afirmó Piña, subrayando su postura firme al respecto.

El alcalde destacó que los regidores comprenden la situación y son conscientes de que dicha solicitud no tiene fundamento legal. A pesar de ser un tema delicado que ha surgido en otros municipios, en Frontera no ha habido acercamientos por parte de ningún regidor para discutirlo.

Roberto Piña también mencionó que nunca ha tenido problemas con los regidores, incluyendo a aquellos de la oposición. "Siempre fue un tema de cordialidad; se respetó su función, a veces votaron a favor y a veces en contra", comentó el alcalde, resaltando el trabajo colaborativo que ha caracterizado su administración.

Hasta el momento, ningún regidor ha planteado la posibilidad del bono, lo que indica que el enfoque del equipo municipal sigue centrado en concluir sus labores antes del cierre del ciclo administrativo.