"No pagaremos a ex empleados"

FRONTERA, COAH.- "A nosotros no nos notificaron nada de ningún acuerdo y no tenemos registro de los pagos que se hayan hecho o a quién se le hicieron; por lo que con los funcionarios de primer nivel que están peleando su finiquito no podemos intervenir en su caso y son ellos quienes deben buscar la instancia correspondiente".

Así lo dio a conocer el Jurídico del Ayuntamiento de Frontera, Jesús Miguel Arellano Piña; quién dijo luego de analizar esta situación es que el municipio se mantendrá al margen de la problemática, esperando que si los funcionarios de la anterior administración deciden demandar al ayuntamiento, deben esperar la notificación legal por parte de la instancia que ellos prefieran para denunciar, y pues es algo lamentable esta irregularidad que les generó el anterior alcalde Florencio Siller Linaje", explico el jurídico del ayuntamiento.

Mencionó que los trabajadores se acercaron de buena manera, sin embargo la imposibilidad de poder ayudarlos es mayor, puesto que el municipio no cuenta con recursos aunado a que no es competencia de la actual administración, sino de los compromisos que fincó el anterior edil.

Del mismo modo dijo que desconoce a cuánto podría ascender la terminación de las más de 30 personas que se dicen afectadas, sin embargo esto lo debe hacer una autoridad competente que pueda dar solución a la problemática de los ex trabajadores.

"Yo desconozco Los acuerdos que se hicieron en su momento con el anterior alcalde y con los ex funcionarios que ahora vienen a reclamar su terminación; sin embargo si alguna autoridad nos lo marca, tendremos que actuar en consecuencia y para darles de algún modo en caso de que así se indique.

