No suspenderá secundaria clases semipresenciales

FRONTERA., COAH.- Padres de familia de estudiantes de la Escuela Secundaria Héroe de Nacozari denunciaron la falta de atención de los directivos del plantel ante el caso positivo de covid-19 que se dio en una docente que imparte clases a más de seis grupos, a los cuales solo les pidieron que se mantuvieran bajo vigilancia más no van a suspender las clases semi presenciales.

“Nos se nos hace justo que se arriesgue la salud de los jóvenes de esa forma, si la docente ya dio positivo lo justo es que se suspendan las clases para evitar que el virus se disemine, ya que fueron por lo menos los alumnos de seis grupos los que tuvieron contacto con ella y desconocemos si alguno de ellos pueda haberse contagiado y ser asintomático”.

Los padres de familia comentaron que los jóvenes que recibieron clases con la maestra que dio positivo al virus pertenecen al segundo bloque de clases, por lo que dejarán de acudir por unos días, pero dijeron que no es justo que no se tome con la seriedad correspondiente este caso, ya que no solo los alumnos pudieran haber sido contagiados por la maestra sino también los maestros que tuvieron contacto con ella y que a su vez están frente a grupo.

“Recibimos el oficio la mañana de ayer y pensamos que se iban a cancelar las clases mientas pasan los 15 días de resguardo, no sabemos si algún alumno pueda ser positivo porque ni siquiera nos permitieron ingresar a la escuela para ver cómo están distribuidos en las aulas, pero no estamos conformes con que sigan acudiendo a clases si hubo un caso positivo al frente de cada grupo”.

Así mismo mencionaron que en el documento que fue enviado para los padres de familia solo se les pide mantener bajo vigilancia a los alumnos, pero no se les solicitó resguardarlos como exige el protocolo de salud y como se está realizando en otros planteles educativos de la región.