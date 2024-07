No tomará Piña el liderazgo en SIMAS

La postura del Ayuntamiento de Frontera es seguir negándose a asumir la presidencia del Consejo de SIMAS, esto luego de que no se han respetado la ley, existe un antecedente real de una solicitud del Cabildo, votado por unanimidad, solicitando al Congreso del Estado la desincorporación de SIMAS y que se haga un estudio real de lo que se requiere de inversión en el municipio, cosa que no ha sucedido.

El 28 de junio del 2023 el Cabildo pidió al Congreso del Estado la desincorporación de los dos poderes, que se respetara la ley para que SIMAS se independizará en el municipio de Frontera, esta sigue siendo la misma postura de la actual administración de Roberto Piña.

El 30 de enero del 2024 hubo respuesta a la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la invasión de la autonomía municipal que envió un comunicado dando revés a la designación de los consejeros pues no representan los intereses del pueblo como lo intenta hacer la actual administración.

"A partir del 01 de julio le correspondería a Frontera asumir la presidencia del Consejo de SIMAS pero seguimos en lo mismo, no se nos ha enterado de muchísimas cosas que hacen, nosotros ya nos vamos pero si queremos dejar un manifiesto, esto no es cualquier cosa, se va a generar un problema más adelante", comentó el alcalde Roberto Piña acompañado de Javier Chaires; regidor de red de agua potable y drenaje.

En esta administración actual se puso el dedo en la llaga en cuanto a la administración del agua potable y drenaje en Frontera y Monclova está completamente mal organizado y administrado.

"Sostengo que es un lugar donde se roban el dinero por completo, es un nido de gente que roba, no hay acceso a ninguna persona que tenga acceso a auditoría para revisar proceso, no es posible que de un presupuesto de 400 millones de pesos haya 60 millones de inversión y 340 millones de pesos de gastos", señaló el alcalde.

La postura de la actual administración de Frontera es porque la manera en la que un municipio aumenta sus participaciones es a través del predial y a través de lo que ingresa de agua potable.

"No sabemos cuánto es lo que ingresa de agua potable porque en esta ciudad se cobra lo que quieren y las veces que quieren, hacen con la ciudadanía lo que quieren en temas de agua potable, nosotros podemos ser un grito en el vacío, que no pasará nada, seguirán robando el dinero, despilfarrando, bueno, sería una irresponsabilidad no marcar la postura de esta administración municipal", comentó el alcalde.