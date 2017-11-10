“No voy a permitir atropellos”

SAN BUENAVENTURA COAH.- El alcalde Óscar Flores Lugo afirmó que no permitirá que Fuerza Coahuila cometa más atropellos en esta ciudad y que como primera autoridad actuará cuantas veces sea necesario.

Dijo que el problema se originó cuando elementos de Fuerza Coahuila intentaban clausurar un antro en la zona de tolerancia por lo que fue primero requerido el director de Protección Civil Isaí Alvarado Acosta, quien les dijo que eso no se podía hacer porque antes de una clausura se envía una notificación previa para poner sobre aviso a la persona o dueño del lugar.

Ante la insistencia de los elementos de Fuerza Coahuila, el Alcalde intervino forcejeando y siendo empujado por uno de los elementos que una vez que supo quién era se disculpó.

“El elemento hizo la parte que le correspondía, pero yo hice la mía y como alcalde no voy a permitir que estos elementos vengan a la ciudad a hacer sus loqueras porque voy a intervenir las veces que sea necesario”, sentenció.

SE CONDUCEN CON MUCHOS TAMAÑOS LOS DE FUERZA COAHUILA: Isaí Alvarado Acosta

El Director de Protección Civil afirmó que nada de esto hubiera pasado si los elementos de Fuerza Coahuila no hubieran actuado como lo hicieron, pues se brincan las normas municipales.

Narró que a él le hablaron los de Fuerza Coahuila para decirle que iban a clausurar la zona de tolerancia o que lo hiciera él, pero se negó.

Tuve que ir a la comandancia para ver qué pasaba, pero antes hablé con el alcalde Óscar Flores quien me dijo que no clausurara porque no estaba bien, ya que antes tenía que notificar y que él iba para allá y al llegar ocurrió el problema que terminó con el Alcalde en el suelo.