Normal altos cobros de agua dice SIMAS

Frontera, Coah.- En esta temporada son normales los altos cobros que aplica el SIMAS a los usuarios porque aumentan considerablemente el consumo en sus hogares, sin embargo no son conscientes de esta situación y por eso se quejan de las tarifas, aseguró el encargado de la oficina de SIMAS Frontera.

Luis Omar Guerrero, dijo que en esta temporada de altas temperaturas aumenta el consumo de agua en los hogares, por lo regular se tienen aparatos de aire encendidos las 24 horas del día, se llenan piletas y hasta albercas, se riegan más las plantas, la gente se baña más e incluso hay quienes riegan las banquetas.

Aseguró que es de lo más normal el aumento en el cobro de agua porque la gente consume mucho más este líquido, pero no hacen conciencia respecto al uso que le dan.

“El costo que se aplica no es incomprensible porque si se aumenta mucho el consumo, lo necesario es que los usuarios sean responsables del uso que le dan al agua y el consumo de la misma”.

Hizo un llamado a los usuarios para que revisen sus consumos y vean que son correspondientes al cobro que se les aplica, si creen que no es así se les recomienda colocar válvulas de aire en sus llaves para evitar que el medidor lo llegue a marcar.