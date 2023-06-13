Ofrece atención la posada AME

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- DIF Cuatro Ciénegas mantiene acciones en beneficio a la salud de las madres de familia y ofrece un Refugio de mucho apoyo para las personas con vulnerabilidad.

La presidenta del DIF municipal, señora Catalina Mata García dijo que la Posada AME es un espacio físico ubicado cerca del hospital con capacidad resolutiva para pacientes o familiar cuidador que llega de comunidades alejadas.

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Además cuenta con camas, cocina, baño, patio/jardín, estancia y centro de lavado para que las mujeres que residen en localidades dispersas o que se ubican a más de dos horas de un servicio de salud y requieren atención especializada durante el embarazo, el parto o el puerperio, puedan recibir hospedaje y alimentación junto con sus hijos y/o familiares durante el tiempo necesario.