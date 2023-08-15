Ofrece Beto Piña predio a UA de C

FRONTERA COAH-. El alcalde de Frontera sigue picando piedra y esta vez aprovechó la visita de Salvador Hernández Vélez para insistir en que pronto llegue la Universidad Autónoma de Coahuila ofertando carreras profesionales, ofreció la donación de un terreno de dos hectáreas ubicado sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.



Esto será analizado por las autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), el rector comentó que para esta parte del Estado lo ideal sería ofertar carreras como lo es la Facultad de Jurisprudencia, Administración o Ingenierías.

Salvador Hernández Vélez, reconoció y agradeció la disposición de la autoridad municipal para que la máxima casa de estudios siga creciendo, comentó que es complicado que se instale la Facultad de Medicina debido a que no se cuenta con las instituciones para que los estudiantes ejerzan sus prácticas, aunado a la Secretaría de Salud federal que casi siempre complica el proceso.

“Para estas dos hectáreas lo mejor, lo más óptimo es la construcción de una facultad de jurisprudencia, de administración o de ingenierías, que sería mucho más accesible para los estudiantes de aquí”, comentó.