Ofrecen libros en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El señor Juan Carlos Morales Salas, representante de la Unión de Libreros de México encabeza la caravana de los stands que se han instalado en la región centro-desierto de Coahuila para ofrecer libros a la población y fomentar la lectura.

1 / 2 En Cuatro Ciénegas preguntan por todos los temas y eso habla bien de la población que se interesa por leer. 2 / 2 ❮❯

“Traemos un poco de todo para que la gente vaya disfrutando de sus lecturas favoritas. Hace un año llegamos con este tour a Coahuila, entramos por la región Norte y fuimos bajando hasta la Carbonífera.

En Cuatro a Ciénegas tenemos un permiso hasta el 12 de Julio por eso invitamos a visitantes y familias de aquí que pasen a adquirir uno de estos ejemplares”.

También instalaron otro stand a un lado de la Parroquia San José donde se ofrecen libros antiguos a mitad de precio; o en otra forma al adquirir tres libros se obsequia el de menor precio.

Don Quijote de La Mancha, el libro de los sueños, el Clásico 100 años de soledad, sin embargo en Cuatro Ciénegas preguntan por todos los temas y eso habla bien de la población que se interesa por leer.

En todos los libros hay descuentos desde el 10 y 20%, los precios oscilan del más barato en 50 pesos y los más cotizados en 500 pesos.