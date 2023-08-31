Ofrecen trabajo al “Güero” Corridos

FRONTERA COAH-. A raíz de que se publicara la historia de Fidencio García Salazar empezó una lluvia de bendiciones ya que se comunicaron con él, disqueras de Monterrey y Torreón, así como ciudadanos en general interesados en que “El Güero”, les componga un corrido para algún ser querido.

Tras la publicación en Periódico La Voz rápidamente las felicitaciones y por ende, la invitación para formar parte de alguna disquera han sido constantes en los últimos días de este cantautor que se dedica además de tener este gran talento a laborar en una empresa de la localidad.

Muy gustoso se comunicó para dar a conocer las excelentes noticias, la gente ha recibido con buenos ojos y oídos la sorprendente capacidad que tiene para componer corridos, un género muy bien visto por parte de la gente del norte del país.

Espera que las oportunidades sigan llegando y está en espera de la mejor opción pues lo que quiere es un buen patrocinio.

Como se recordará “El Güero” cuenta con 720 composiciones, relatando lo más sobresaliente de Frontera y la Región pero también haciendo corridos para personajes icónicos, además al escuchar la historia de alguien puede, en cuestión de minutos, componer un corrido, que acompaña con su incondicional guitarra y su potente voz, empieza a entonar las palabras que llegan hasta los más profundo de los corazón de quienes aman o recuerdan al ser querido.

Comentó que algunos cantantes se han comunicado con él para conocer su material y poder grabar algunas de sus canciones como la titulada” Los dos Favores” que ustedes lectores podrán escuchar en la página de Facebook de Periódico La Voz Monclova Sabinas.

Interesados en contactar a “El Güero” pueden hacer a través del número de teléfono 866 143 72 99, visitar su página de Facebook llamada García Fidencio Eduardo o su canal de youtube Corridos Frontera.