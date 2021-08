Opera pulga bajo medidas de salud

San Buenaventura, Coahuila.- Autoridades municipales mantienen un filtro sanitario en las personas que visitan la pulga cada lunes en terrenos de la feria.

Para los comerciantes ha sido una mejor organización el respeto de los espacios y así cumplir las medidas por pandemia que marca la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento.

El ingreso de los comerciantes se tiene autorizado dos horas antes de la apertura al público para darles la oportunidad de acomodar sus mercancías y sanitización.

Clientes que asisten los lunes comentaron que el orden al ingresar ha sido de respeto a las autoridades y es parte de la nueva forma de acudir a las tiendas, sin embargo, sorprende la forma de los filtros y vigilancia durante la exposición y venta.

El Secretario del Ayuntamiento Humberto Javier Ovalle hizo un recorrido de supervisión y constató que los policías y protección civil tienen a cargo el filtro de entrada para cumplir las medidas de salud antes de entrar a la pulga establecida en terrenos de la Plaza de Feria San Buenaventura.

Los horarios de entrada a vendedores inician cada lunes de 7:00 am a 9:00 am y la apertura para el público es de las 9:00 am a las 2:00 pm.