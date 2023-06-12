Operativo en los balnearios

FRONTERA COAH-. Tras los dos casos que se presentaron en Monclova donde lamentablemente un niño de 10 años se ahogó y uno de 3 años se encuentra hospitalizado por la misma razón, en Frontera empieza operativo en establecimientos que tienen alberca, deben contar con medidas de seguridad para poder operar y evitar tragedias como las ocurridas en Monclova.



Lo anterior lo dio a conocer Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, quien lamentó lo que ocurrió y dijo que obviamente el negocio tiene repercusiones de clausura e incluso puede ser definitiva.

“Frontera no está exento, aquí tenemos solamente 8 negocios registrados que cuentan con certificaciones y aprobaciones, 6 están en la carretera al Ejido Pozuelos, uno en la Occidental y otro sobre la carretera 30, todos estos tienen sus permisos”, comentó.

Dijo que tienen que tener un uso de suelo, una licencia de funcionamiento, después los vistos buenos, entre estos el de Protección Civil que pide a una persona del lugar que esté certificada en rescate acuático y que tenga permanencia constante cuando haya niños en la alberca.

Del visto bueno de Protección Civil se derivan las revisiones en instalaciones eléctricas, juegos o equipos infantiles, reglas del establecimiento como señalización como la profundidad de la alberca.

Otra de las cosas es que cuando alguien ingiere alimentos debe esperar una hora, porque es muy peligroso comer y meterse a la alberca de manera inmediata, mencionó que todo esto también es trabajo de padres de familia, no dejarle la responsabilidad a la alberca porque el que está vigilando es difícil que sepa hace cuánto tiempo comió el niño, los papás deben estar al tanto, los alimentos es algo muy delicado.