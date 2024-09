Organizan evento para joven saxofonista

Los médicos aún no han logrado diagnosticar la causa exacta de su malestar, que comenzó con síntomas de debilidad y fiebre intermitente.....sumario

FRONTERA FOAH.- Romeo Ibarra Leyva y Daniel Pérez, integrantes de dos agrupaciones, han unido esfuerzos para organizar un evento con causa en favor de Irving Ríos, un joven saxofonista de 14 años que actualmente enfrenta una delicada situación de salud.

El pasado 15 de agosto, durante un evento musical, Irving comenzó a sentirse mal. Aunque le recomendaron descansar, el joven continuó tocando en una presentación familiar al día siguiente. Sin embargo, para el 18 de agosto, cuando debía presentarse en la feria de Monclova, ya no pudo hacerlo debido a su deteriorado estado de salud.

Desde entonces, ha permanecido hospitalizado. Inicialmente fue atendido en Monclova, pero luego fue trasladado a Monterrey para recibir atención médica especializada. Los médicos aún no han logrado diagnosticar la causa exacta de su malestar, que comenzó con síntomas de debilidad y fiebre intermitente. Aunque se sospechó que podría tratarse de dengue, las pruebas realizadas hasta el momento no han arrojado un diagnóstico claro. El martes pasado, Irving fue sometido a estudios más exhaustivos, incluyendo una biopsia, pruebas de tuberculosis y exámenes de médula ósea, pero aún no se tienen los resultados.

El joven saxofonista, quien reside en la colonia Borja, cuenta con el respaldo de sus amigos y compañeros músicos, quienes se han organizado para recaudar fondos en apoyo a su familia.

El evento con causa se llevará a cabo el própreve22 de septiembre en el salón Galca, ubicado en la calle Soledad de la colonia Occidental. La cita es de 8:00 p.m. a 2:00 a.m., y contará con la participación de grupos musicales como Pecado Norte, Tambora Rielera Parrandero, Impacto Miusic y Javier Alanís. Los organizadores invitan a la comunidad a sumarse a esta noble causa.

Los boletos para el evento están disponibles en preventa a un costo de 80 pesos y en taquilla por 100 pesos, Además, la Quinta "La Patrona" será uno de los puntos de venta de los boletos. Durante el evento se venderán refrescos y alimentos, y todo lo recaudado será destinado para apoyar a la familia de Irving en estos difíciles momentos.