Organizan posada para Adulto Mayor

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- La señora Catalina Mata García, Presidenta Honoraria del DIF Municipal de Cuatro Ciénegas, dio a conocer que se llevó a cabo la tradicional posada del Adulto Mayor, grupo perteneciente a la mencionada institución que se caracteriza por su ánimo incomparable.

"Estamos muy contentos por celebrar la posada del adulto mayor, un grupo que siempre tienen buen humor y se distinguen por la excelente convivencia. Este grupo siempre nos deja una sonrisa al verlos con ese bonito y contagioso estado de felicidad" mencionó la primera dama.

Expresó que siguen los apoyos con comidas calientes y la repartición de litros de leche en los distintos ejidos de Cuatro Ciénegas y este fin de semana con la llegada del frente frío estarán al pendiente.