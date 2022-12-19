Organizan posada policías municipales

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe realizó una posada para los estudiantes del Jardín de Niños “Prof. Celso Flores Zamora” y de la Escuela Primaria “Amado Nervo”, ambas ubicadas en el ejido Hipólito.

De igual manera, los agentes policiales estuvieron en la Escuela Secundaria Técnica 65 “Santiago Rodríguez del Bosque” para distribuir dulces entre los 54 alumnos que la conforman.

Por cuarto año consecutivo, los elementos policiales se trasladaron hasta la zona rural para convivir con los menores entre bailes, piñatas, entrega de juguetes y un refrigerio; la visita inició en las instalaciones del preescolar donde un total de 25 alumnos disfrutaron de la celebración navideña.

“Estamos muy agradecidos con la Corporación porque hacen que los niños pasen un momento muy alegre, los hacen sentir queridos y, sin duda, que es algo que recordarán con mucho cariño”, dijo Irma Calderón Lucio, directora del Jardín de Niños.

Los oficiales también llevaron regalos para los 69 alumnos de la Escuela Primaria “Amado Nervo” quienes manifestaron su alegría por los obsequios destinados especialmente a cada niño y niña.

“Ya son cuatro años viniendo y, para nosotros, los policías son nuestros amigos”, manifestó Alberto Villarreal Cano, director de la institución, quien hizo un reconocimiento especial al director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, Rolando Álvarez Flores, por el respaldo brindado en todo este tiempo.

Alrededor de 150 estudiantes del nivel básico de Hipólito, y de comunidades aledañas como Tortuga, Sauceda, Pantano , San Juan de la Sauceda y Cosme, fueron beneficiados con la visita de los integrantes de la Policía Municipal de Ramos Arizpe.