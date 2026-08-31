Padres de familia clausuran Escuela Primaria Año de Juárez por riesgos

Padres de familia cerraron este lunes la Escuela Primaria Año de Juárez, en San Buenaventura, para exigir a las autoridades educativas atención inmediata a las condiciones del plantel que, aseguran, representan un riesgo para los alumnos.

Corine Iridian Solís López, representante de la Asociación de Padres de Familia, señaló que la principal preocupación se encuentra en un salón cuyo techo presenta deterioro, además de las malas condiciones que presentan los baños de la escuela.

Durante su pronunciamiento, afirmó que los padres no buscan generar un conflicto con las autoridades, sino exigir condiciones seguras y dignas para los estudiantes. "Como padres de familia no podemos permanecer indiferentes ante una situación que pudiera poner en peligro la integridad física de nuestros hijos", expresó.

Solís López cuestionó qué se espera para atender las deficiencias antes de que ocurra un accidente y sostuvo que los padres no quieren esperar a que suceda una tragedia para que se tomen medidas.

La representante de los padres de familia solicitó a la Secretaría de Educación y a las autoridades correspondientes realizar una inspección y dictamen técnico inmediato del salón que presenta daños en el techo. También pidió que se determine si el espacio es seguro para continuar siendo utilizado por los alumnos y que se atiendan las condiciones de los baños.

Asimismo, exigió establecer un plan de reparación que incluya responsables y fechas, además de proporcionar a los padres de familia información por escrito sobre las acciones que serán realizadas. "Queremos que quede claro que nuestra prioridad no es política ni personal. Nuestra prioridad son nuestros niños", manifestó.

Los padres señalaron que buscan que los estudiantes puedan continuar con su educación en instalaciones seguras y adecuadas, por lo que hicieron un llamado a las autoridades a atender la situación antes de que ocurra algún accidente. "No queremos lamentar mañana algo que hoy todavía podemos prevenir", expresó Solís López.