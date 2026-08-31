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Coahuila

Revisan escuelas de Acuña tras daños registrados durante vacaciones

Autoridades educativas coordinan acciones para atender afectaciones y reforzar la seguridad en planteles.

Por Angel Garcia - 31 agosto, 2026 - 03:46 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Autoridades educativas mantienen la revisión de escuelas de la localidad para evaluar los daños registrados durante el periodo vacacional.

      César Morales, director de Servicios Educativos de la Región, informó que continúan con la inspección de los planteles para identificar las afectaciones y atenderlas a la brevedad.

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      Acciones de la autoridad

      Señaló que el vandalismo ha ido en aumento en la localidad, principalmente en algunos sectores considerados conflictivos.

      Morales aseguró que mantendrán un trabajo coordinado con las dependencias estatales de seguridad para atender esta problemática y prevenir nuevos incidentes en los planteles educativos.

      Detalles confirmados

      Indicó que, afortunadamente, los daños registrados no son de gran magnitud, por lo que se espera que las reparaciones puedan realizarse pronto.

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