"Papá y mamá son nuestros ángeles"

FRONTERA COAH-. José Eulogio Velásquez Guevara y Arcadia Zavala de Velásquez fueron honrados y recordados con mucho amor por parte de sus hijos Sara Emilia, Nora Elia y Nazaret Velásquez Zavala, que este Día de Muertos les llevaron las flores que tanto les gustaban, limpiaron la tumba en la que descansan juntos y al recordar volvieron a vivir momentos de gozo cuando la familia estaba completa.

José Eulogio, su padre fue ferrocarrilero, un hombre ejemplar y comprometido con su trabajo, Arcadia su madre, era ama de casa pero también cosía ropa, tenía mucho talento, lo dos fueron emprendedores y formaron el mejor de los equipos.

Dieron a sus hijos una buena vida, en el caso de Sara y su hermana trabajaron fuera y todo gracias a sus padres, ahora son maestras y psicólogas, todo esto es gracias al esfuerzo de sus padres.

Lamentablemente nadie es eterno y la muerte les arrebató lo que más querían, la primera en morir fue su madre, hace 22 años murió de la forma más bonita y como ella tanto lo deseó, dormida, de un infarto fulminante.

Su padre estuvo enfermo de cáncer en un periodo de dos años y medio, afortunadamente su cáncer no fue doloroso, el tratamiento no le provocaba malestar salvo el último me de vida que ya estaba invadido de cáncer.

1 / 2 Honrar su memoria y agradecen por tanto y tanto amor. 2 / 2 José Eulogio Velásquez Guevara (+) ferrocarrilero. ❮❯

Sara Velásquez señaló que ella y sus hermanos fueron afortunados de no ver a ningunos de sus padres sufrir.

Hoy en día recuerdan a ese hombre moreno, de estatura mediana, a una mujer chaparrita, aperlada y de cabello corto, al recordarlos se le inundan sus ojos de lágrimas y su voz se quiebra, pero tuvo la fuerza para decir que los recuerda con mucho cariño.

"No los estoy llamando todos los días, de que hay échenme la mano no, yo quiero que mis papás estén en paz, los recordamos en cada cosa, en cada momento, en cada fecha, canción, momentos entre hermanos", comentó.

Los recuerdan con alegría, no con tristeza aunque hay veces que se ponen nostálgicos pero en general los recuerdan con mucho cariño y aseguró que si volviera a nacer los volvería a elegir sin lugar a dudas, no los cambiaría por nadie.

Las hermanas Velásquez dijeron estar agradecidas con la presidencia porque vieron todo lo que se hizo, el panteón estaba completamente diferentes y hoy en día es otra cosa, pues mencionaron que para empezar no ha faltado el agua, hubo buena organización.