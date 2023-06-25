Participa Ciénegas en Ribeye de San Buena

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Manuel Humberto Villarreal registró a su equipo Parrilleros Del Valle de Cuatro Ciénegas en el Monumental RibEye Fest de San Buenaventura.

Muy contento el Edil acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF Catalina Mata García y colaboradores del Ayuntamiento así como reconocidos chefs del Pueblo Mágico, dijo que lo más importante de participar en este evento es la promoción a los productos y gastronomía de Cuatro Ciénegas.

“Fue un evento de muy alto nivel donde ganamos nuevos visitantes que degustaron nuestros platillos, dulces típicos y el mejor vino que se produce en los viñedos artesanales de Cuatro Ciénegas; se obtuvo el 5to lugar en la preparación de cortes y platillo” expresó.

El equipo estuvo compuesto por personal del Hotel 1800 y funcionarios de presidencia municipal, comisionados por el contralor Sergio Ferriño Villarreal y Jesusita Torres encargada del departamento de Imagen Urbana.

El Chef Daniel Peña Guajardo fue el Capitán del equipo del alcalde Beto Villarreal y junto a los Cocineros César Escobedo, Jaime de la Peña así como Emanuel Carrasco presentaron el platillo “Cuatro Ciénegas maravilloso”.

Para el alcalde, fue de gran gusto acompañar a su amigo el profe Hugo Lozano quien tuvo casa llena en la Plaza de Feria, además de disfrutar una gran fiesta gastronómica junto al gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís con quien al término del concurso, los alcaldes cantaron y brindaron junto a los asistentes.

PLATILLO CUATRO CIÉNEGAS

RibEye sellado con ajo tatemado y romero.

Guarnición de palmito ahumado, cremoso de jocoque y queso de cabra.

Vela comestible de mantequilla con oreganillo, cabuches crocantes, mantequilla cera de miel de abeja y ajo crudo, hummus de betabel.

Bebida Vino tinto de Bodegas Ferriño y Vitali.

Salsas tatemadas, dulces típicos y frutas de temporada para los asistentes.