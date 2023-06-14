Participa IMSS en programa

Con la realización de más de 8 mil mediciones de presión arterial en el período del 8 de mayo al 30 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila, participa en una iniciativa generada por la “International Society of Hypertension” que a nivel mundial busca crear conciencia sobre la importancia de procurar un monitoreo constante de este signo vital, a fin tomar acciones oportunas en quienes resulten con cifras elevadas, es decir que padezcan hipertensión.

La coordinadora auxiliar de educación e investigación en salud de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en la entidad, doctora Megan Carolina Cerda Mancillas, explicó que el objetivo es incrementar la detección de personas cuyos signos de tensión arterial son elevados y no lo saben.

Abundó que si bien la meta es de 8 mil, se pretende realizar la mayor cantidad posible de mediciones entre la derechohabiencia y trabajadores del IMSS, con apoyo de equipos especiales (baumanómetros) que se canalizaron a 16 unidades del IMSS Coahuila.

Cerda Mancillas exhortó a la derechohabiencia a participar en la toma de presión arterial con el objetivo de que ello redunde en un tratamiento oportuno para quienes resulten con cifras alarmantes o con esta enfermedad silenciosa.

Recordó que la hipertensión arterial es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión alta de manera sistemática, lo que puede generar daño al provocar infartos y embolias, entre otros.

La actividad comenzó en mayo del presente año y concluirá el 30 de junio, periodo en el que se espera alcanzar una meta de 8 mil tomas de presión arterial.

Las unidades que participan en esta iniciativa son la No. 73, 82, 70, 89, 91, y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 de Saltillo; la No. 66 y 80 así como los hospitales HGZ No. 16 y 18 de Torreón; el HGZ No. 7 e n Monclova, las UMF No. 9 de Frontera; 79 de Piedras Negras; 23 de Sabinas; 81 de Ciudad Acuña y el HGZ No. 24 de Nueva Rosita.