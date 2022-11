"Pasan por encima del Consejo"

La gerencia de SIMAS Monclova-Frontera se toma facultades que no le corresponden, pasando por encima de los miembros del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos y del presidente del mismo, el Alcalde Roberto Clemente Piña Amaya para reprimir y demandar a ejidatarios y funcionarios de la administración municipal de Frontera.

Al llevarse a cabo la sesión de Consejo de Simas, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, pidió a los consejeros eliminar las denuncias que interpuso el organismo intermunicipal, aludiendo que no hubo daño contra el personal ni a las instalaciones en la pasada manifestación que se realizó al exterior del Simas.

"No es el gerente de Simas la máxima autoridad del sistema de agua, somos nosotros los que estamos aquí, yo pongo a consideración y lo abro a la mesa y que eliminen cuanto antes todas esas formas de represión, no existe un tema, nunca se procedió, a meterse mucho menos, la gente de Simas sabe que es lo que pasó, yo lo que pido es que cuanto antes el consejo actúe y echen a bajo esas prácticas arcaicas de represión contra la gente", indicó el alcalde.

Consideró que reprimir a la gente, a los ejidatarios no es la forma "nosotros como consejo actuemos de manera responsable y echemos a bajo ese mal procedimiento, quiero que este consejo me ayude a meterle paz al tema, nuestros Lupina (regidora de Agua Potable) es una persona que siempre ha pelado por los intereses de la gente, no por personas o políticos".

"Que vengan los ejidatarios a decir que tienen un citatorio ante el Ministerio Público por una orden del gerente del sistema, si no es de él, en base a intereses políticos, aquí se ven puros temas que tienen que ver con la ciudadanía, cien por ciento de interés de la ciudadanía", dijo.