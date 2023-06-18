Pavimentan la Adolfo López M.

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como resultado del programa REPUVE, se logró la pavimentación de la calle Adolfo López Mateos en la colonia Héroes del 47, donde también se realizó la construcción de descargas domiciliarias con la firme intención de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la arteria.

El alcalde Juan Antonio Garza García indicó que seguirá trabajando con mucho orden, disciplina y transparencia desde la Dirección de Obras Públicas a cargo del arquitecto Homero Borrego Cárdenas para lograr llevar a cada sector y ejido de Castaños los beneficios de su gobierno.

En esta ocasión tocó el beneficio a los habitantes de la colonia Héroes del 47, quienes finalmente podrán disfrutar de pavimento y drenaje luego de muchos años de permanecer en el olvido de pasadas administraciones, además de poder acceder desde el bulevar Gustavo Galaz hacia sus domicilios y facilitar el acceso también hacia el Salón del Magisterio.