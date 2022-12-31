Pavimentarán de nuevo la ZC

“Comenzaremos a pavimentar la Zona Centro, ojo no es bachear, es pavimentar”, señaló el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, dijo que son varias calles, sobre todo las principales, las más transitadas en el municipio.

Una de estas es la calle que está afuera de la empresa Gunderson, lo mismo con la calle Progreso, la entrada de la colonia Industrial a la Guadalupe Borja, además se están compactando las calles de la colonia Esteban Martínez,.

También pavimentarán las calles de la colonia Industrial y de la colonia Elsa Hernández, obras importantes que han sido gestionadas por los habitantes de ambos sectores, además se va a construir un bulevar nuevo en la colonia Occidental.

“Estamos trabajando en eso, el departamento de obras públicas está trabajando muy fuerte y así vamos a seguir”, comentó el alcalde.

Reconoció que en Frontera hay muchas calles dañadas, la mayoría y mencionó que son calles a las que por más que se intente reparara ya no pueden ser bacheadas sino que deben ser pavimentadas prácticamente desde cero y esto será posible durante el año nuevo.