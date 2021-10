Pedirán la custodia de los niños de San Juanita

CASTAÑOS, COAH.- "Voy a meter la petición para que me otorguen la custodia de los niños, pues es una promesa que le hice a mi nieta cuando la iban a operar y que ella misma me pidió"; Fue la declaración que dio la señora María Elva Galván Mancilla.

La bisabuela de los dos pequeños de 4 y 7 años dijo que buscará a toda costa quedarse con la custodia de los pequeños, pues estarán mejor con su familia, aunado a que aún falta dar con el paradero del responsable, aunque no están errado a que no haya convivencia con sus otros abuelos.

"Estaremos viendo el trámite ara que me dejen a mis niños aquí, ya nos dijeron que hay que hacer un procedimiento y en los próximos días vamos a ir a dejar la solicitud y papelería que nos pidan, aparte no estarían despegados de su otra familia, solo queremos que primer den con el responsable y pueden venir a verlos", explicó.

Del mismo modo dijeron que esta petición se la hizo su nieta antes de ser intervenida quirúrgicamente, en dado caso de que algo pudiera pasarle, al ver su situación de salud crítica desde un inicio.

"Esa fue su petición y yo como su abuela y bisabuela de los niños voy a cumplir la promesa que le hice a mi nieta, pues los niños aún no saben y no dimensionan que su madre ya no está, ellos andan jugando como si nada pero tarde o temprano tienen que darse cuenta", puntualizó.