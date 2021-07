Perdería Candela insignia

Saltillo, Coah.- Al advertir de próximas revisiones a los Pueblos Mágicos, el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila Héctor Horacio Dávila Rodríguez dijo que dos municipios están en riesgo de perder su denominación, Guerrero y Candela.

Lo anterior al lamentar la poca infraestructura con la que cuentan y que nos les permite fortalecerse como destino turístico.

Como se sabe en Coahuila se cuenta con siete Pueblos Mágicos donde aparte de los mencionados está Arteaga, Viesca, Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente y Múzquiz.

Lamentó que en la última reunión que se tuvo con la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos no se tocó ni se dejó opinar sobre el futuro de estos destinos.

"Vienen ahora unas exigencias más grandes para Pueblos Mágicos, donde aparte de que no te dan dinero te están exigiendo", externó.

Subrayó la importancia que esta dependencia de un seguimiento a las necesidades que tienen los Pueblos Mágicos para poderlos ayudar con tiempo antes que inicie esta revisión.

"Los que están peligrando son los que no tiene infraestructura como Guerrero que es muy bonito pero no tiene la infraestructura que debe requerir, así como Candela que le falta mucho", dijo.

Comentó que caso contrario es en Arteaga, Cuatro Ciénegas y los demás destinos que están muy fuertes en ese rubro.

Advirtió que aun cuando es aleatoria la revisión que hace el gobierno federal, será este mismo año cuando se dé la supervisión con la exigencia de que cumplan o se les retira esta denominación.

Sobre la tercera ola de Covid, dijo que ya está presente y hay un alto riesgo que regrese el confinamiento, donde, aunque el gobierno del estado está haciendo su trabajo, prevé que sea para septiembre u octubre que se de esta alza de contagios.

Por eso recomendó a las empresas no contratar, no invertir y no endeudarse hasta que esta situación pase para que puedan hacer frente a esta pandemia.