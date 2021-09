Pide a su ex desocupe la casa y lo detienen

FRONTERA., COAH.- Manuel Riojas Moreno, denunció el mal proceder de elementos de seguridad pública quienes sin contar con una orden judicial, lo detuvieron solo porque fue al domicilio de su ex pareja a solicitar que le desocupara la casa que es de su propiedad, sin embargo la madre de sus hijos llamó a la policía y lo acusó de golpes y agresiones, lo cual no sucedió e incluso había testigos presentes.

"No se vale lo que están haciendo conmigo, yo llegue a la casa de mi propiedad que se ubica en la calle Álamo de la colonia Jardines de Aeropuerto para solicitarle a mi ex. pareja que desocupara mi casa, ya que yo la adquirí con un crédito propio, sin embargo ella al estar acompañada de su cuñada y de su mamá, le llamó a la policía asegurando que yo la insulté y le di golpes, lo cual es mentira".

El afectado dijo que fue a las 9 de la noche del pasado martes cuando llegó una unidad policiaca al domicilio en mención y asegurando que la mujer había interpuesto una orden de restricción lo subieron a la patrulla y lo llevaron a los separos de seguridad pública donde estuvo por una hora, teniendo que pagar una multa de 500 pesos para que lo dejaran salir.

Manuel Riojas explicó que en ningún momento le emitieron ninguna orden de restricción por lo que los elementos policiacos no debieron detenerlo, si en todo momento ha apoyado económicamente a la madre de sus hijos.

"Yo lo único que quiero es que Guadalupe Chairez me regrese la casa, ella no se quiere salir y está inventando muchas cosas ante el empoderamiento y la policía, este miércoles me dijeron que el empoderamiento me está buscando que porque me denunció por golpes los cuales no le propicié yo, ahí está su mamá y mis papás de testigos, no la toqué y ni siquiera ingrese al domicilio".

Explicó también que la mujer no tiene por qué denunciarlo si antes de que le pusiera la demanda por gestión alimenticia él ya le daba 2 mil 500 pesos para atender a sus tres hijos, los cuales a decir de los vecinos, andan hasta altas horas de la noche buscándola, ya que ella se desentiende de los pequeños y ni siquiera van a clases, aseguró.