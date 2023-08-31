Pide escuela para libros de texto

Aun cuando el gobierno del estado anunció que la Secretaría de Educación se encargaría de la entrega de libros de texto gratuito y la inversión para la reimpresión de los mismos, en escuelas públicas de Castaños se está solicitando adquirir un libro para trabajar durante este ciclo escolar con un costo aproximado a los 300 pesos.

Luego de que en Coahuila se suspendiera la entrega de libros de texto gratuito y tras declaraciones del titular de servicios educativos de que correspondería a la secretaria proporcionar lo adecuado para iniciar el ciclo escolar, existe incertidumbre de cuándo se hará entrega de los cuadernillos que se anunciaron así como la reimpresión de los libros, mientras tanto en escuela primaria ya solicitaron la cantidad de 270 para la adquisición de un libro.

Cabe recordar que para el ciclo escolar 2023-2024 la secretaría de educación pública presentó los nuevos libros de texto denominado la Nueva Escuela Mexicana, sin embargo al ver algunos contenido no aptos para los alumnos se interpuso una controversia en el estado de Coahuila ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo está aprobada por lo que mientras se resuelve la petición a la negativa de los libros, su entrega se suspende.