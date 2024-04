Pide trabajo por redes sociales

FRONTERA COAH-. A través de redes sociales, el anuncio que un padre de familia hizo para buscar trabajo conmovió a muchos usuarios de la red, ya que pide trabajo de limpieza de terrenos y áreas de descanso, menciona que necesita trabajar con el fin de pagar un seguro para su hijo enfermo.

Se trata de Tony Ramos quien publicó en distintos grupos, un mensaje que conmovió a la población y que de alguna manera están buscando la forma de apoyarlo ya sea haciendo alguna donación u ofreciéndola empleo.

"Me dedico a hacer limpieza de terrenos o área de descanso, estamos pagándonos un seguro para mis hijos pues lo estamos llevando cada 8 días a clínica 25 de Monterrey trae un problema con uno de sus riñoncitos. No estoy pidiendo que me den, solo ganarme un extra", comentó.

Dijo que esta actividad la puede realizar durante las tardes porque en las mañanas trabaja en un rancho, menciona que actualmente está viviendo en Ejido Fresnillo y no cuenta con medio de transporte.

Tony Ramos, así es como aparece en Facebook por sí hay alguien interesado en apoyar su causa y la enfermedad de su hijo o bien alguien que le pueda dar un empleo.