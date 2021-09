Pide UCD no caer en venta de placas

FRONTERA., COAH.- El titular de la UCD en el municipio llamó a todos sus agremiados a no caer en la venta de placas falsas que se realizan por medio de redes sociales pues además de ser ese un delito federal que les puede hacer caer incluso en la cárcel, no se puede circular con ellas al no contar con un registro oficial ante la recaudación.

"A base de engaños están comercializando placas en redes sociales las cuales tienen costos que oscilan entre los 3 mil y hasta los 5 mil pesos, sin embargo estas placas no son legales y las autoridades encargas de caminos ya están al tanto de esta situación por lo que al ver a automóviles en carreteras de Coahuila con estas placas, de inmediato les marcan el alto y les imponen multas de hasta 20 mil pesos".

José Alanís mencionó que otra forma en que se está timando a los miembros de la organización es asegurándoles que están por regularizar los vehículos, lo cual es una mentira, ya que el pedimento debe aterrizarse debidamente por medio de la federación y darse a conocer por medio del periódico oficial, por lo que el dinero que les piden es solo una estafa y se quedan con él sin darles ninguna explicación.

"Hemos recibido llamadas de nuestros agremiados que nos dan a conocer que depositaron más de 10 mil pesos a líderes de organizaciones que les aseguran que les van a regulariza sus vehículos, lo cual es una mentira, por lo que se les solicita no caer en estos engaños".

El representante de la UCD dijo que los miembros de la organización deben de esperar a que se anuncie la regularización y por ningún motivo "pagar" con anterioridad para ser parte de la misma, ya que esta acción solo es un engaño para despojarlos de sus recursos y después huir dejándolos sin placas o con placas falsas y sin su recurso.