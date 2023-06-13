Piden cabeza del asesino de Jesús

FRONTERA COAH-. Amigos y familiares de ofrecen recompensa para dar con el paradero de Sergio N conocido como “Kamuco”, acusado de haberle arrebatado la vida al atropellarlo por una supuesta deuda.

El último adiós a Martín fue entre llanto e impotencia, los restos de Jesús fueron sepultados, entre música, llanto y alcohol pues sus amigos decidieron despedir de esta manera a un compañero de fiesta.

Mediante redes sociales y con el #JusticiaPorMartín, es que amigos y familiares del joven están pidiendo el apoyo de la ciudadanía e incluso ofreciendo recompensa para dar con el responsable de este homicidio, quien se encuentra prófugo de la justicia.

1 / 2 Sus amigos lloraron su pérdida. 2 / 2 Ofrecen recompensa por paradero de Sergio N. ❮❯

Como se recordará, Sergio y Jesús Martín se enfrascaron en una riña por una deuda, en un momento de ira, Sergio lo atropelló con su camioneta en calles de la colonia Occidental en el Municipio de Frontera.

Lamentablemente Martín terminó con hundimiento de cráneo y perdió la vida en la sala de urgencias de la Clínica 7 del Seguro Social.