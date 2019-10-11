Piden canalizar el arroyo Frontera

FRONTERA., COAH.-Para darle una mejor imagen a las márgenes del arroyo Frontera, el Regidor de Agua Potable entregó al Congreso local el proyecto de canalización de esta área natural, obra que de aceptarse tendrá una inversión histórica de 500 millones de pesos.

Gregorio Iribarren Delgado, dijo que fueron 7 meses de realizar estudios con especialistas ambientales, ingenieros civiles, industriales y arquitectos, para entregar al congreso este proyecto que beneficiaría en mucho a los habitantes del municipio, toda vez que se limpiaría y canalizaría el arroyo con la intención de evitar contaminación, al mismo tiempo que da una mejor imagen al municipio.

"Ya entregué mi proyecto, sé que la inversión es fuerte, pero es importante para la gente del municipio que se canalice el caudal del arroyo Frontera”.

Mencionó que el proyecto que consta de 187 hojas, cuenta con los estudios técnicos, ambientales, médicos y ecológicos suficientes para hacerlos factible, ya que con eso se evitarían los brotes de enfermedades que se dan durante la temporada de calor, por la basura y los desechos que se tiran al arroyo.

Así mismo explicó que beneficiaría a los habitantes de los diferentes sectores por donde pasa el arroyo, toda vez que al contar con este proyecto, cambiaría la plusvalía de sus viviendas, pues las márgenes del arroyo serán remozadas y convertidas en áreas de descanso y recreación donde las familias pueden acudir a pasar el tiempo libre.

El Regidor dijo estar consciente de que este proyecto es ambicioso, sin embargo tiene confianza en que será aceptado como parte de las obras a ejercer con el presupuesto del 2020, de canalizar este drenaje pluvial natural daría una nueva imagen a las áreas que se encuentran en la zona urbana del municipio.

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“Este proyecto ya ingresó al Congreso, espero que después de que se realice la revisión del mismo, los diputados autoricen la puesta en marcha del mismo, toda vez que son 4 mil 800 metros de márgenes los que se pretende canalizar para que el agua fluya de manera constante y al mismo tiempo se construya un espacio útil para la comunidad”.