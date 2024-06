Piden ganancias de feria para Jorge A.

"Like si con lo recabado de la feria ayudan a Jorge Antonio Martínez con su operación, como sambonense no me molestaría", fue una publicación hecha por una joven de San Buenaventura a la que más ciudadanos se unieron a la causa del joven que tiene un tumor en la cabeza.

Algunos ciudadanos se unieron a esta petición, mencionando que conocen el caso de Jorge quien estaba muy desesperado por su padecimiento y que pidió incluso que se autorizara la eutanasia pues solamente estaba sufriendo.

"Estaría bien que con una parte de eso se cubra la operación que necesita el muchachito", agregaron a la publicación, "No me enojaría para nada se le ayudará, pero se han intentado hacer actividades y nadie coopera, de tantos que somos en San Buena y se diera alguna aportación también ya se hubiera recaudado algo".

"A mí tampoco me molestaría que tomarán un poco para apoyar esta causa, es un chico muy joven que merece una oportunidad", agregaban los usuarios de Facebook.

Trascendió que la presidencia municipal de San Buenaventura ha estado apoyando al joven aun así los ciudadanos mencionaron que si el dinero se utilizara en la operación y no en hacer proyectos nuevos en beneficio de San Buenaventura todos estaría de acuerdo.