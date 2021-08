Piden no decomisar "chuecos"

FRONTERA.,COAH.- "Esperamos que la recaudación cumpla su promesa y no moleste a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera ya que actualmente circulan por el estado más de 1 millón de carros "chuecos" de los cuales 100 mil pertenecen a personas que habitan la región centro.

José Alanís dijo estar esperando la regularización que al parecer se aterrizará en los próximos meses, por ello mencionó que esperan no ser molestados en su patrimonio debido a que la mayor parte de los propietarios de vehículos americanos son personas de escasos recursos que invirtieron su dinero con la esperanza de que en poco tiempo se pudiera regularizar el vehículo.

Dijo que todos los dueños de vehículos americanos están esperando el decreto que deberá establecer el Presidente Andrés Manuel López Obrador el cual les permitirá regularizar la situación legal de sus vehículos y de esa forma pagar impuestos al estado por medio del plaqueo.

El titular de la UCD explicó que desde hace ya varios años que no se ha logrado la autorización para la regularización de vehículos, sin embargo al parecer este año sí se va a lograr, por lo que esperan no ser afectados por el decomiso de vehículos para poder poner en regla la situación de los autos que no cuentan con un título nacional para circular por las carretera de la localidad.

Mencionó que la organización campesina esta buscando la forma de gestionar la regularización par este año, por lo pronto, crearon el compromiso con el servicio de administración tributaria para dialogar con los afiliados y hacer que todos cumplan con el porte de la licencia de manejo con para no ser molestados durante los operativos de regularización de impuestos.