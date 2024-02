Piden obreros apoyo de Piña

FRONTERA COAH.- Un grupo de ex trabajadores de Altos Hornos de México estuvo en la presidencia municipal, la intención era hablar con el alcalde pero por motivos de agenda fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento y del regidor de Hacienda a quienes les pidieron que a través de ellos llegue el exhortó al alcalde en varios puntos, todos relacionados a AHMSA.

Los ex obreros que forman parte de una comisión estuvieron en la sala de cabildo, ahí dieron a conocer que como primer punto quería que el alcalde Roberto Piña a que se una al reclamo de los obreros que no han recibido su terminación, que no han recibido pagos en el caso de los trabajadores que están activos.

Como segundo punto se pidió al alcalde Roberto Piña haga lo necesario y que a través de él consiga una audiencia con Manolo Jiménez; gobernador del Estado, mencionaron que ya han hecho mucho, estuvieron en Secretaría de Gobernación el año pasado, además cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Región Carbonífera se hizo entrega de un oficio, pero no hay respuesta, por eso pidieron el apoyo del alcalde para seguir insistiendo.

Como tercer punto, señalaron que hay trabajadores activos que están en las puertas de AHMSA que no están percibiendo nada y que cuidan las instalaciones para que no saqueen la empresa por lo que pidieron al municipio se les apoye con la dotación de despensas que ya se ha hecho en esta administración en varias ocasiones.