Piden obreros de Altos Hornos trabajo en Castaños

Castaños; Coah.-Trabajadores de Altos Hornos de México de la sección 288 acudieron a oficinas del Presidente Municipal de Castaños para solicitar empleo como lo que lo están realizando con trabajadores de la sección 147.

El edil Juan Antonio Garza García informó que ya se tiene trabajando una cuadrilla de obreros en los diferentes departamentos como simas, limpieza y transporte y vialidad, por lo que se valorará si puede acomodar a otras 10 personas.

“Hemos entregado algunas despensas, con lo recaudado del centro de acopio, así como apoyos que realiza la misma ciudadanía. El grupo Fox también nos acompañó e hizo entrega de alimentos y a quienes les agradecemos”

Desatacó que de todas maneras continúan gestionando ante empresas de la localidad para seguir apoyando a los trabajadores.