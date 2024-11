Piden regidores bono de salida

CASTAÑOS; COAH.- En Castaños, cuatro regidores de Morena solicitaron un bono de despedida de 90 mil pesos, una acción que generó indignación entre algunos de sus colegas. Rolando González, regidor priista, criticó fuertemente esta petición en sus redes sociales, calificando a los regidores de Morena de "sinvergüenzas" y cuestionando su compromiso con los principios de "no mentir, no robar y no traicionar" que promulga el partido.

“Como regidor del PRI en Castaños, expreso mi indignación ante la solicitud de un bono de despedida por parte de algunos regidores de Morena. Esto va en contra de los principios de honestidad y transparencia que prometieron”, declaró González, subrayando la contradicción entre las promesas de Morena y el comportamiento de algunos de sus miembros al término de su gestión.

El regidor González fue enfático en su publicación: “Resulta que algunos de los regidores de Morena quieren un bono de despedida... siguen sirviéndose del pueblo hasta el último momento de su gobierno. El pueblo los eligió para hacer el cambio, pero resultaron ser mucho peor”. Además, González hizo un llamado a Diego del Bosque, líder de Morena en Coahuila, para que tome acción contra estos “centaveros”.

La fracción priista en el cabildo respaldó la postura de González, solidarizándose con el alcalde Juan Antonio y reiterando su compromiso de ser una oposición responsable.