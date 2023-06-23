Piden tinacos y aparatos de aire

FRONTERA COAH-. Gran demanda de tinacos y de aire acondicionado en el departamento de Bienestar Social, esto derivado de las altas temperaturas que se registran en la mayor parte del país.

Así lo señaló Rolando Zapata, coordinador del departamento de Bienestar Social, la gente que esté interesada debe presentar requisitos como la credencial y comprobante de domicilio, ambos original y copia, esto es solo para verificar que son ciudadanos de Frontera y puedan tener el bajo costo de los artículos.

Los tinacos por la época de calor, están siendo muy solicitados, lo mismo con los mini split, de ambos la demanda se elevó al doble, hasta este momento se tiene una petición de 50 tinacos y 20 mini split, el de una tonelada para línea 220 está en 6 mil 30 pesos, también hay de dos toneladas y son de diferentes marcas, alcanzando un costo de hasta 8 mil pesos.

El coordinador menciono que hay desabasto de ambos productos sin embargo se hace lo posible para lograr que lleguen y los ciudadanos de Frontera puedan obtener este beneficio que es a un precio más bajo que los precios del mercado.

Indicó que la gente interesada puede acudir a la presidencia municipal a dejar su documentación, apuntarse en la lista y esperar a que les llegue sus beneficios, el coordinador mencionó que así como estos beneficios se cuentan con otros programas que pueden ser beneficios para los ciudadanos.