Planean vuelo Frontera- Mty

FRONTERA COAH-. “Tendrán otro aeropuerto en otro lado, el aeropuerto que tenemos aquí en la región es de nosotros, es de Frontera, si tienen un aeropuerto en otro municipio ah bueno pues que hagan sus planes”, señaló el alcalde Roberto Piña ante la visita de personal de Aerus que tiene intención de crear un vuelo de Frontera a Monterrey.

El alcalde comentó que aunque es un proyecto ambicioso no es factible que lleguen nuevas aerolíneas al aeropuerto “Venustiano Carranza” que está en territorio de Frontera.

“Ahorita no funciona eso y el secretario Bress lo dijo con todas sus letras y palabras, no es el momento para ese tipo de acciones, yo soy respetuoso de lo que quieran hacer pero me tocó estar en un ejercicio donde vi que metían dinero municipal buscando vuelos para el aeropuerto y ese dinero se convierte en nada”, comentó

Ni un solo peso del ejercicio municipal a un tema de vuelos en este momento, pues reiteró que el secretario de Economía Claudio Bress, lo dijo en su momento, de una manera atinada frente a representantes de cámaras y más sectores.

La única manera que se tuvo en algún momento era cuando AHMSA estaba en su máxima capacidad y ahorita se tiene un problema muy grande en esta empresa, todos tienen encendidas veladoras porque cuanto antes se corrija ese asunto.

“Si vamos creciendo, si si vamos, vamos a hacer mejores, si también pero regla número uno de la vida, no te pelees con tu circunstancia”, señaló el alcalde.