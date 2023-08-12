Plantan árboles en el 8 de enero

Como parte del plan de trabajo del departamento de forestación se instalaron 20 encinos siempre verdes, árboles grandes de 6 pulgadas en su tronco y de 7 metros de altura, en menos de dos años serán generadores de una buena sombra.



En total se han sembrado cerca 2 mil 200 árboles pero se contempla que al finalizar la administración de Roberto Piña se llegue a los más de 5 mil árboles sembrados, porque es lo que se necesita en la ciudad.

En la occidental se sembraron mil 200 truenos que servirán como barda perimetral del área, además se sembraron 40 encinos siempre verdes, en la misma colonia pero en la calle Las Torres se sembraron 20 encinos siempre verdes.

El alcalde Roberto Piña acompañado de Américo Castilla; director de Forestación, así como Ana María Banda; regidora de salud y Guadalupe Maltos; regidora de drenaje y agua potable y Víctor Javier García; director de Fomento Económico, sembraron estos árboles en el ejido.

En el ejido se tiene un sistema de riego por lo que será más fácil el crecimiento y embellecimiento de la plaza, además de que los habitantes están siempre al cuidado de este lugar.

Américo Castilla; director de Forestación, comentó que la mejor temporada para sembrar es a principio de enero, pero al sembrarlos se están teniendo muchos resultados ya que solamente el 5% del total de los arboles sembrados se han secado.

El alcalde Roberto Piña comentó que los compran por lote y a veces están en oferta, con precios más accesibles y están constantemente participando en eso, gestionarán a Grupo Ferromex que en el lugar de los 500 árboles que les donarán, sean 150 árboles pero que estén grandes.

Se tiene el riesgo de que se sequen si no se riegan a diario, por eso están muy al pendiente del regado además de que todo esto está auditado, este programa se hace bajo reglas de operación y lo mejor es que el producto final es una plaza reforestada, que brinden sombra a los ciudadanos.