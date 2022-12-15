Poco mejora la Línea Ómnibus

CASTAÑOS COAH-. Se cumplió el plazo y nuevamente autoridades municipales, integrantes de la sociedad y empresarios de la línea de transporte Ómnibus de la Laguna se reunieron para ver los resultados aunque hubo un importante avance los problemas no desaparecen del todo.

Fue en la sala de cabildo en donde se llevó a cabo la reunión en la que también estuvo presente gente de Mercedes Benz para el financiamiento de camiones.

Coincidieron en que en una semana hubo un 60% de mejora, pero el compromiso sigue, el seguir mejorando, Roberto Cerna de la línea Ómnibus de la Laguna dijo que es complicado pero en todos lados es lo mismo en el transporte.

“Es una situación sumamente complicada, en Monclova hay rutas abandonadas, en Monterrey antes de la pandemia había 5 mil 200 autobuses, hoy hay 2 mil 400 y tienen un problema similar pero en todas las ciudades estamos igual, estamos tratando de resolver pero no con un mejoralito”, señaló Roberto Cerna.

Dijo que están conscientes de que hay que cambiar el equipo, aun y cuando se tuviera el dinero, no se entrega rápido y hay situaciones complicadas por la pandemia y la Guerra entre Rusia y Ucrania, faltan partes automotrices, se tiene el compromiso y tratarán de trabajar para que esto funcione.

Señaló que una empresa realizará un estudio, ha hecho seis de los siete corredores de la ciudad de México, es gente reconocida que les aportó mucho en Torreón y los invitaron a que hicieran lo mismo en la Región Centro.

El financiamiento es a 5 años, el vehículo 2 millones 600 mil pesos, se tendría un crédito de 52 millones de pesos para la adquisición de 20 autobuses para cubrir las necesidades de la comunidad.