“Policías mexicanos son bien abusadores”

FRONTERA COAH-. “Los policías en México son bien abusadores pero la gente es bien linda, venimos en La Bestia como madres rasguñando para nuestros hijos pero los malos no se tocan el corazón”, señaló María Leonor Gómez González originaria de Venezuela.

La mujer de 38 años de edad viaja con su hijo de 19 años, en el camino conoció a Karolay Tejada, Giovanna Palo quienes también son madres solteras luchando por una vida mejor para sus hijos.

Lo peor que los tocó atravesar fue la selva conocida como el Tapón del Darién, donde de acuerdo a la Cruz Roja de Panamá un promedio del 20% de quienes cruzan por este lugar sufren violencia sexual en sus recorridos, solo en el mes de abril del 2021 la Organización Médicos sin Fronteras documentó hasta 400 casos de abuso sexual contra migrantes.

“Yo pensé que era habladuría de la gente pero ya lo viví y no me gustaría que alguien más lo viviera, de verdad fue muy fuerte”, comentó María Leonor, sentada con sus pies vendados, pues le duele de tanto andar, a ella le tocó ver de todo en ese lugar.

Señala que los extranjeros todas las nacionalidades, exponen su vida en busca de un buen futuro, lamentablemente son muy abusados pues mencionó que son la carnada de nunca acabar porque no se les respeta.

“Acá justamente agradezco a Dios porque México nos ha tratado muy bien, en muchas partes, como esta iglesia, si me ponen a escoger donde estaba a donde estoy ahora, escogería a México porque no nos han discriminado, al contrario nos han brindado todo el apoyo”, mencionó.

Ella es asmática y tiene un pulmón agrietado, dos veces casi se asfixia sola pero la ha librado y le falta muy poco para llegar a Estados Unidos pero no termina ahí, ya que el sueño de ella es llegar a Canadá donde asegura hay una mejor vida para los extranjeros.

Llena de piquetes de mosquitos en los brazos y piernas, mencionó que sus pies ya no le dan para más, porque caminó sobre la selva, sobre piedras, iba rio abajo, estaba lloviendo mucho y los acantilados, estaban muy mojados, se resbalaban constantemente pero lo logró, ahora le duelen sus tobillos y pies además de que está reteniendo líquidos.

Le costó 920 dólares, casi 16 mil pesos mexicanos, le costó mucho conseguirlos, tuvo que trabajar mucho en Perú para después regresar por su hijo a Venezuela y emprender el sueño.

“Sin ofender a nadie, ni discriminar a mis paisanos, no todos salieron con ganas de trabajar muchos se dedican a pedir en lugar de trabajar”, comentó.

En este tiempo le ha tocado trabajar en México donde la vida es muy bonita pero lo malo es lo costoso, la vivienda, la comida, porque no podían quedarse en la calle por eso buscó trabajo y decidió tomar el tren porque era el único en el que no pagaba pasaje.

Mencionó que siente mucho agradecimiento hacia los mexicanos pero en definitiva los policías que se tocó en el camino son malos pues solo llegaron les robaron y ya.